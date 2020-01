Au Backe, bei diesem Geständnis hört Khloe Kardashian (35) wohl besser mal weg! Schon seit Jahren sorgt Lamar Odom (40) vor allem mit seinem Liebesleben für Schlagzeilen, denn mit der Treue nahm es der NBA-Star ja bekanntlich nie so genau. Des Öfteren hinterging er seine Ex Khloe und stürzte sich in das eine oder andere leidenschaftliche Abenteuer mit einer anderen Frau. Nun will sich Lamar allerdings geändert haben – und das verdankt er offenbar seiner neuen Liebe.

Seit einigen Monaten ist Sabrina Parr die Frau an Lamars Seite – und ihr macht der Kardashian-Ex nun eine Liebeserklärung der besonderen Art. "Beste Frau, die ich je hatte", hält er fest und beteuert, dass sie die erste Frau sei, die er niemals betrügen wolle. "Diese Frau hier ist mein Rückgrat! Sie ist das, was nötig ist. Ich bin jeden Tag erstaunt über ihre Stärke", schreibt er weiter – doch was hat dieser Beitrag zu bedeuten? Immerhin teilt Lamar diese Worte, kurz nachdem seine Partnerin einige gemeinsame Fotos von ihrem Profil löschte. Selbst den Verlobungs-Post verbannte sie von ihrer Seite...

Schnell machten Gerüchte die Runde, dass es zwischen den beiden kriseln soll – doch nix da. Gegenüber TMZ erklärte Sabrina, was hinter dem Löschen der Liebes-Schnappschüsse steckt. "Auf meiner Seite geht es eigentlich um Fitness und Gesundheit", stellte sie klar und ließ dabei ihren beachtlichen Verlobungsring an ihrem Finger blitzen.

ActionPress Sabrina Parr und Lamar Odom

Anzeige

Instagram / getuptoparr Sabrina Parr und Lamar Odom, November 2019

Anzeige

Instagram / lamarodom Lamar Odom und Sabrina Parr, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de