Baby-Freude bei Vanessa Meisinger (28): Die Moderatorin ist zum ersten Mal schwanger! Die Nürnbergerin wurde vor zehn Jahren durch die Popstars-Band Some & Any bekannt. Inzwischen tritt die mittlerweile 28-Jährige nicht mehr als Sängerin in der Öffentlichkeit auf, sondern als Host. Nach vielen Sendungen auf Super RTL führte sie zuletzt durch die RTL-Kuppel-Show Paradise Hotel. Zu dem beruflichen Erfolg kommt nun auch das private Glück dazu: Vanessa wird Mutter. Eine freut sich ganz besonders mit der Schwangeren: Neu-Mama und Ex-GZSZ-Star Nadine Menz (30)!

"Hey, Baby! Ich liebe dich jetzt schon", schrieb die 30-Jährige aufgeregt auf Instagram zu einem zuckersüßen BFF-Schnappschuss: Nadine drückt der werdenden Mutter einen dicken Kuss auf die Wange, während sie gleichzeitig den Bauch ihrer Freundin streichelt – Vanessa hat ihre Hand ebenfalls auf ihre Körpermitte gelegt und schaut strahlend in die Kamera. Die Bald-Mama hat dieses Bild auch auf ihrem Insta-Account veröffentlicht. Ihr Kommentar zu dem Foto lautete: "Die Kugel wird immer schwerer. Tante Nadine hat heute beim Tragen geholfen."

Vanessa hatte im Dezember verkündet, dass sie und ihr Mann Nachwuchs erwarten. "...und jetzt wächst da in meinem Bauch ein Babylein von dem tollsten Mann, den ich mir niemals auch nur erträumt hätte. Ich bin einfach nur wunschlos glücklich und aus tiefstem Herzen dankbar", formulierte sie auf der Foto- und Videoplattform. Sie und ihr Partner könnten es kaum erwarten, ihren Sprössling in den Armen zu halten und abzuknutschen, führte sie glücklich aus.

Getty Images Vanessa Meisinger bei der "Holiday On Ice"-Gala

Instagram / vanessameisinger Vanessa Meisinger und Nadine Menz

Getty Images Nadine Menz im Januar 2017 in Berlin

