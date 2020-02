Hättet ihr dieses Sturm der Liebe-Geheimnis gewusst? Am Set der ARD-Telenovela gibt es nicht nur "echte" Schauspieler wie Florian Frowein (31), Léa Wegmann (29), Sandro Kirtzel (29) und Co, sondern auch "künstliche" Darsteller – denn: Wenn die Serien-Darsteller Szenen mit Babys spielen müssen, agieren sie nicht mit kleinen Lebewesen, sondern mit Puppen. Aber warum gibt es keine "echten" Kinder in dem beliebten Daily-Format?

Die Antwort auf diese Frage gibt es auf dem offiziellen Instagram-Account der Serie. Zu einem Clip, der Tim-Darsteller Florian mit einer Puppe zeigt, steht in der Story: "Die Auflagen des Gewerbeaufsichtsamts und des Jugendschutzgesetzes sind für unser tägliches Drehpensum zu hoch", wird dort erklärt. Eine Beschäftigung von Kindern unter drei Jahren sei darüber hinaus grundsätzlich verboten.

Bald wird es noch ein Puppen-Baby am Fürstenhof geben. Eva (Uta Kargel, 38) und Robert Saalfeld (Lorenzo Patané, 43) werden demnächst Eltern. Aus seiner ersten Ehe hat Robert bereits eine Tochter, die von Eva auch adoptiert worden ist.

ARD / Christof Arnold Sandro Kirtzel und Désirée von Delft in einer Szene von "Sturm der Liebe"

ARD / Christof Arnold Das Drehteam von "Sturm der Liebe" mir Sepp Schauer

ARD / Christof Arnold Uta Kargel und Lorenzo Patané in einer Szene von "Sturm der Liebe"

