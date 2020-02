Womit wird Herzogin Meghan (38) zukünftig ihr Geld verdienen? Die Frau von Prinz Harry (35) arbeitete in der Vergangenheit als Schauspielerin und wurde vor allem durch ihre Rolle in der Serie Suits bekannt. Nachdem sie und Prinz Harry kürzlich ihre royalen Aufgaben niederlegten, müssen sich die beiden nun neue Jobs suchen. Dem ehemaligen Serienstar dürfte das nicht schwerfallen: Wird Meghan bald sogar schon in der Show ihrer Freundin mitspielen!

Laut Daily Mail kamen Gerüchte auf, dass die 38-Jährige schon bald wieder im Showbusiness arbeiten wird. Angeblich hätte ihre BFF Jessica Mulroney ihr einen Job in ihrer Netflix-Show "I Do, Redo" zugesichert. Die Spekulationen sind aber offenbar falsch: Sowohl ein Palast-Insider, als auch das Medienunternehmen CTV, das an der Produktion beteiligt ist, dementierten die Behauptungen.

Meghan scheint aber eine ganz andere Option in petto zu haben: Wie ein Video zeigt, hatte Harry bei der Der König der Löwen-Premiere im Juli 2019 mit dem Disney-Chef Bob Iger gesprochen. Bei ihrem Plausch hatte der Prinz ihm erklärt: "Wissen sie, sie ist auch Synchronsprecherin? Sie hat großes Interesse daran!" Ob sich die Brünette schon bald hinters Mikrofon stellt? Immerhin war Bob von dem Vorschlag einer Kooperation ziemlich angetan!

Getty Images Herzogin Meghan im Oktober 2018

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in London im Oktober 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Oktober 2018

