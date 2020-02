Seit Paola Maria (26) im Dezember 2018 zum ersten Mal Mutter geworden ist, steht vor allem eines im Mittelpunkt des Fan-Interesses: der After-Baby-Body der schönen YouTuberin. Genau diesen Wissensdurst ihrer Follower versucht die Netz-Beauty mit regelmäßigen Updates zu stillen. Einen traumhaften Körper hatte die Influencerin zwar schon kurz nach der Entbindung wieder – ihr neuester Schnappschuss toppt aber noch mal alles!

Zu einem Foto, das sie bauchfrei, in Leggings und Bustier zeigt, schreibt Paola auf Instagram: "So sieht mein Bauch momentan aus. Die Geburt ist jetzt über ein Jahr her." Lediglich ein paar kleine Dehnungsstreifen lassen erkennen, dass die Frau von Sascha Koslowski überhaupt eine Schwangerschaft hinter sich hat. Zurück zu ihrer Traumfigur schaffte es Paola ganz ohne chirurgische Hilfe, wie sie betont: "Und nein, ich hatte keine Fettabsaugung oder Bauchdeckenstraffung."

Und für ihren grandiosen After-Baby-Body bekommt die dunkelhaarige Schönheit nicht nur von ihren Fans begeisterte Kommentare, sondern auch von einigen Promis. Sarah Harrison (28) lobt ihr Äußeres und Dagi Bee (25) findet, sie sei "die Schönste". Lisa del Piero (23) meint: "Was für eine Figur!"

Instagram / paola Paola Maria, YouTuberin

Instagram / paola YouTube-Star Paola Maria

Instagram / paola Paola Maria mit ihrem Sohn Leo

