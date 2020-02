Erwartet Heidi Klum (46) tatsächlich Nachwuchs? Das Model ist stolze Mutter von vier Kindern und scheint seine Familienplanung eigentlich schon vor einigen Jahren abgeschlossen zu haben. Kürzlich wurde der Schönheit allerdings eine vielversprechende Prophezeiung gemacht: Eine Germany's next Topmodel-Kandidatin legte ihr in der Show Tarotkarten und sah Heidi darin mit einem weiteren Kind. Ob sie damit richtig liegt? Jetzt nimmt die Frau von Tom Kaulitz (30) Frau Stellung zu dem Thema!

In einem Gespräch mit RTL bei der amfAR-Gala beantwortete die 46-Jährige die Frage, ob sie ein Baby erwarte, zwar nicht, erklärte aber ironisch: "Ja, vielleicht trage ich ja deshalb auch so ein weites Kleid, weil da schon etwas wächst. Ich meine, in Deutschland bin ich ja ständig schwanger." Unter ihrem Kleid hätte Heidi einen Babybauch problemlos verstecken könne.: Sie präsentierte sich bei der Veranstaltung in einer weiten, schulterfreien Robe

Schon in der vergangenen GNTM-Staffel war bei Heidi eine Schwangerschaft vermutet worden: Beim großen Finale der Sendung hatte sie ein Outfit mit einer XXL-Schleife über dem Bauch getragen. Deshalb war auch Claudia Effenberg (54) überzeugt davon gewesen, dass die Modelmama wieder ein Kind erwarte: "100 Prozent schwanger!", schrieb sie zu einem Bild von Heidi.

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz in Los Angeles im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de