Bei Germany's next Topmodel möchte Alina zeigen, was in ihr steckt! Die hübsche Blondine ist eine von 28 Kandidatinnen, die aktuell noch bei der Modelshow im Rennen sind. Schon am Donnerstagabend möchte es die Kölnerin in die dritte Runde des Erfolgsformates schaffen. Bislang war von Alina allerdings noch recht wenig zu sehen – und das, obwohl sie eine klare Message hat: Die 23-Jährige möchte mehr sein als nur eine Spielerfrau!

Alina ist seit eineinhalb Jahren mit dem Fußballer Moïse Emmanuel Mbende liiert – streng genommen trifft die Bezeichnung "Spielerfrau" also auf sie zu. Gegenüber ProSieben betont sie allerdings: "Ich mag den Begriff 'Spielerfrau' nicht so gerne, da habe ich immer das Gefühl, dass man mit vielen blonden Dummchen unter einen Teppich gekehrt wird." Die typischen Klischees gegenüber Partnerinnen von Profi-Kickern finde die Medienwissenschafts-Studentin schlicht unnötig.

"Ich verdiene mein eigenes Geld und studiere, um später auf eigenen Beinen stehen zu können und finanziell unabhängig zu sein", macht Alina im Interview deutlich. Unabhängig von ihrem Moïse, der aktuell in Sizilien Fußball spielt, ist die junge Frau auch bei GNTM. Dort muss sie alleine ihr Können unter Beweis stellen und genießt dabei die volle Unterstützung ihres Liebsten.

Instagram / alina.gntm2020.official Alina und Laura, bekannt aus "Germany's next Topmodel" 2020

Instagram / le_moses3 GNTM-Kandidatin Alina und Profi-Kicker Moïse

Instagram / le_moses3 Alina und Moïse im Dezember 2019

