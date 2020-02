Cristiano Ronaldo (35) hat allen Grund zu feiern: Vor wenigen Tagen beging die Freundin des Profikickers, Georgina Rodríguez (25), ihren 26. Geburtstag. Mit einem riesigen Rosenstrauß und rührenden Worten gratulierte der Profisportler seiner Auserwählten. Am vergangenen Mittwoch war dann der Ehrentag des Vierfach-Vaters gekommen. Neben den Geburtstagsgrüßen seiner Liebsten machte sich der Juventus-Turin-Star eine unerwartete Freude: Er gratulierte sich zu seinem neuen Lebensjahr einfach höchstselbst!

"Alles Gute zu meinem Geburtstag", teilte Cristiano via Instagram und ist damit offensichtlich noch immer sein größter Fan. Über die zahlreichen weißen Rosen seiner Partnerin konnte sich die Fußballlegende aber dennoch freuen: In seiner Instagram-Story postete der gebürtige Portugiese ein Selfie mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht. Statt den Tag mit seiner Familie zu verbringen, stand der Fußballstar auf dem Platz und trainierte fleißig an seinen Fähigkeiten als Sprinter.

Nach seinen eigenen Glückwünschen reihten sich noch jede Menge weitere Bekanntheiten in die Liste der Gratulanten ein. Neben einigen Fußballkollegen wünschten auch Basketballprofi LeBron James (35) und Star-DJ Nicky Romero Cristiano alles Gute!

Instagram / georginagio Georgina Rodríguez und Cristiano Ronaldo, Dezember 2019

Getty Images Cristiano Ronaldo im September 2017

Getty Images LeBron James im November 2015

Gratuliert ihr euch auch immer selbst zum Geburtstag? 353 Stimmen 115 Klar, aber manchmal vergesse ich es auch! 238 Nein, das ist für mich völliger Quatsch!



