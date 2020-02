Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) wurden erstmals nach ihrem royalen Rücktritt bei einem Termin in der Öffentlichkeit gesichtet! Nachdem das Sussex-Paar Großbritannien den Rücken gekehrt und ein neues Leben in Kanada gestartet hat, sah man die beiden bisher meist nur bei Spaziergängen mit Baby Archie Harrison und den Hunden im Park. Paparazzi entdeckten das Herzogpaar am vergangenen Donnerstag nun allerdings in Miami: Dort besuchten die Royals eine Veranstaltung in South Beach!

Wie Page Six berichtete, nahmen Harry und Meghan an einer privaten Veranstaltung des Bankunternehmens J. P. Morgan teil. Laut People habe der britische Prinz bei der Feier im luxuriösen 1 Hotel sogar eine Rede vor den anderen Gästen gehalten. Der genaue Anlass des Events und ob auch Sprössling Archie bei dem Termin der Eheleute mit von der Partie war, ist unklar. Insider vermuten, dass die Familie in Amerika unterwegs war, um sich neben Kanada weitere Stützpunkte aufzubauen.

Der Besuch in Miami dürfte nur ein Ausflug gewesen sein. Nach Angaben britischer Medien verbringt das Trio seinen neuen Alltag in einer prächtigen Villa im Westen von Vancouver. Besonders der ehemaligen Suits-Darstellerin soll die Erleichterung nach der Entscheidung, zurückzutreten, anzusehen sein: "Man konnte sehen, dass sie sich so viel weniger gestresst fühlte", verriet eine vertraute Quelle.

Splash News 1 Hotel South Beach, Miami

Splash News Herzogin Meghan mit ihrem Sohn Archie Harrison, Januar 2020

Splash News Herzogin Meghan und Prinz Harry, Januar 2020

