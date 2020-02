Achtung, Spoiler! Eine Kandidatin von Germany's next Topmodel scheint sich langsam als Dauer-Begleitung von Model-Mama Heidi Klum (46) herauszustellen! Gerade erst hat die Ausstrahlung der 15. Staffel begonnen – doch schon vor Monaten gingen die Dreharbeiten über die Bühne. Dabei stellt sich nach und nach heraus, wer sich in dem Format behaupten kann. Meist gibt die alljährliche amfAR-Gala schon Aufschluss darüber, wer zu Heidis Favoritinnen gehört: Zu dem Event nimmt das Supermodel stets zwei Nachwuchs-Mannequins mit. Jetzt zeigen Fotos von einem anderen Event, dass sich ein Mädchen gleich über zwei erstklassige Einladungen freuen durfte: Tamara Rebecca war auch bei einer Fashion-Show an der Seite der 46-Jährigen!

Am Donnerstag – nur einen Tag nach der amfAr-Gala – fand die gemeinsame Show von TRESemme und dem Project Runway-Gewinner Christian Siriano (34) in New York statt. Mit von der Partie war auch die Ehefrau von Tom Kaulitz (30) – doch nicht allein: Tamara machte neben Heidi eine gute Figur und posierte zusammen mit ihr für die Fotografen. Dabei hatte die 19-Jährige ein enges rot-pinkes Kleid an, ihre mittlerweile blonden Haare trug sie offen. Während des Laufsteg-Events saß die Wienerin nicht in der Front-row, durfte jedoch in der zweiten Reihe hinter der vierfachen Mama Platz nehmen.

Damit aber nicht genug: Auch backstage durfte Tamara Heidi begleiten und Models wie Coco Rocha (31) kennenlernen. Für Heidi ging es hinterher noch auf die Geburtstags-Sause von Paris Hilton (38). Ob die GNTM-Kandidatin auch dort zugegen war, ist nicht klar. Allerdings dürften die beiden aufeinanderfolgenden Termine nicht ganz bedeutungslos für die Castingshow sein. Ob Tamara damit schon ein Platz in den Top Ten sicher ist? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Heidi Klum und Tamara Rebecca bei der Fashion-Show von Christian Siriano

Anzeige

Getty Images Leslie Jones, Heidi Klum, Rachel Bilson Alexa Chung und Tamara Rebecca bei einer Fashion-Show

Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Tamara Rebecca bei der Fashion-Show von Christian Siriano

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de