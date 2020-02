Heidi Klum (46) hat es schon wieder getan! Dass das Topmodel gerne mal die Hüllen fallen lässt, hat es schon bei einigen Gelegenheiten bewiesen. Sei es ein schaumiges Foto aus der Badewanne oder ein heißes Nippelblitzer-Bild aus den Flitterwochen – die Blondine zeigt nur zu gerne, was sie hat. Und auch jetzt bekommen ihre Fans einen freizügigen Einblick: Heidi entkleidet sich vor laufender Kamera!

Am Mittwochabend war die 46-Jährige auf der amfAr Gala in New York und trug für den Anlass eine eisblaue Abendrobe. Ein Clip auf Instagram zeigt, wie sie sich nach dem Event aus ihrem Outfit pellt. In einem Schwung rutscht der Stoff von ihrem Körper und entblößt ziemlich viel nackte Haut. Ob sie da überhaupt einen BH trägt? "Ups, ich habe es schon wieder getan", schreibt die Ehefrau von Tom Kaulitz (30) zu dem Video.

Dass Heidi auch angezogen zum sexy Blickfang werden kann, betont sie immer wieder bei ihren Red-Carpet-Auftritten. Für die Grammy Awards Ende Januar griff die Model-Mama beispielsweise zu einem bodenlangen Glitzer-Look – mit einem Ausschnitt fast bis zum Bauchnabel und einem verführerisch hohen Beinschlitz.

Instagram / heidiklum Topmodel Heidi Klum

Anzeige

Getty Images Heidi Klum auf der amfAR Gala 2020

Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei den Grammy Awards 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de