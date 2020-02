Wow, was für eine Augenweide! Paris Hilton (38) und ihre Schwester Nicky (36) entschieden sich beide bei der "The American Heart Association"-Initiative für blutrote, glitzernde Abendkleider. Die gemeinsame Farbwahl ihrer Roben ist allerdings kein Zufall – denn der Zweck hinter der Initiative ist es, eine Sensibilisierung für Kardiokrankheiten bei Frauen zu erreichen. Aufgrund der Thematik ist es deshalb auch Brauch, bei der Veranstaltung jedes Jahr in Rot zu erscheinen.

Bereits Backstage entspannten sich die Hilton-Schwestern vorab in knallroten Bademänteln – und blieben so dem Farbschema des Events treu. Die eigentlichen Blickfänger des Abends präsentierten sie dann auf dem roten Teppich und im Anschluss noch auf dem Laufsteg. Die prachtvollen Roben schmiegten sich sehr eng an ihre Körper an und funkelten um die Wette. Passend zu den mit Pailletten überhäuften Kleidern, trugen die It-Girls tiefrote Stilettos. Das Ensemble krönten sie mit Handtaschen, die sogar noch ein bisschen mehr brillierten, als ihre Kleider. Die Kreationen der Hilton-Schwestern stammen von dem kuwaitischen Designer Yousef Al Jasmi, der für seine funkelnden Modespektakel berühmt ist.

Auch auf ihrem neuen YouTube-Kanal präsentierte die ältere der beiden Hotelerbinnen, Paris, Kleider des kuwaitischen Haute Couture Modemachers. Auf der Plattform fragte sie ihre Follower, welches ihrer Designerstücke sie zu einer Preisverleihung tragen solle. Am Ende entschied sie sich auch hier für eine glamouröse Glitzernummer.

Getty Images Paris und Nicky Hilton Backstage bei der "American Heart Association's"-Ausstellung in NYC, 2020

Getty Images Paris und Nicky Hilton laufen auf der "American Heart Association's"-Kleiderausstellung in NYC, 2020

Getty Images Paris Hilton bei der Golden Globe After-Party in Beverly Hills im Januar 2020

