Es war ein Schock für alle Fans von Ekaterina Leonova (32) – in der neuen Staffel von Let's Dance wird die Profitänzerin mit keinem Star über die Tanzfläche schweben. Als am vergangenen Donnerstag die Namen der professionellen Tänzer, die mit Laura Müller (19) und Co. die aufwendigen Performances einstudieren werden, verkündet wurden, fehlte der Name der Dreifach-Siegerin. Doch auch wenn sie nicht mit Salsa und Rumba übers Parkett fegen wird, müssen die Fans nicht auf die Brünette verzichten. Ekat bekommt eine neue Aufgabe bei dem Format.

"Ich freue mich unglaublich, bei der Eröffnungs-Show unseren Siegertanz mit Pascal zu tanzen und unter anderem als Backstage-Reporterin und Tanz-Expertin dabei zu sein", verkündet die 32-Jährige in einem RTL-Video höchstpersönlich ihren neuen Job. Auch wenn sie unglaublich traurig sei, nicht als Tänzerin aktiv dabei zu sein, sei sie glücklich, dem Publikum spannende Eindrücke hinter die Kulissen geben zu können. Ob ihre Community sich mit dieser neuen Rolle zufriedengeben wird?

Schon kurz nachdem die aktuellen Profis enthüllt worden waren, gingen viele Zuschauer im Netz auf die Barrikaden und wünschten sich, eine Rückkehr der gebürtigen Russin. In einer Promiflash-Umfrage fanden es 5.441 von insgesamt 6.026 Lesern schade, dass Ekat keinen VIP-Tänzer übers Parkett jagen wird. Auch Ex-Teilnehmerin Evelyn Burdecki (31) zeigte sich traurig. "Oh, nein, wieso, Schatz? So eine tolle Tänzerin", meinte sie auf Instagram.

Getty Images Ekaterina Leonova bei "Let's Dance"

Getty Images Pascal Hens und Ekaterina Leonova

Getty Images Die fünf verbliebenen "Let's Dance"-Paare 2019

