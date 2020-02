Die fünfte Folge der aktuellen Der Bachelor-Staffel hat den Zuschauern sehr viel Drama geboten: Nachdem Rosenanwärterin Linda Reschke Sebastian Preuss (29) eine Kuss-Abfuhr gegeben hatte, ließ er diese auch nicht bei sich übernachten und schickte das Model dann sogar ganz nach Hause. Doch neben dem Linda-Gate sorgte auch Denise-Jessica König für Aufsehen, weil sie bei einem Date sehr zickig rüberkam. Jetzt verriet sie überraschend, dass es für ihr Verhalten einen ernsten Grund gab.

Einen Tag nach ihrem TV-Aus meldete sich die Tennisspielerin auf ihrem Instagram-Account via Story-Sequenzen zu Wort. Dabei offenbarte sie auch, wie sehr sie unter der Kritik an ihrem Verhalten beim Stranddate, bei dem sie anschließend länger bleiben durfte, leide. "Mein Fuß, das war nicht einfach nur eine Dehnung. Ich glaube, viele von euch haben das gar nicht mitbekommen. Das war eine riesige Fleischwunde, die einfach abgebunden wurde, weil das wirklich unschön aussah", erklärte die Blondine die Situation vor Ort. Mit einer offenen Wunde kann man natürlich eher schlecht ins Salzwasser gehen. Deswegen war sie wohl auch sehr gereizt an diesem Tag.

Weiter gab sie an, dass sie einfach von Natur aus ein Mensch sei, der es offen anspricht, wenn ihn etwas stört. "Und wenn das dann zickig rüberkommt, dann tut mir das wirklich von ganzem Herzen leid", versicherte Denise. Sie habe es nicht böse gemeint, sie sei sonst für jeden Spaß zu haben.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

Instagram / denisejessica.king Denise-Jessica König, Bachelor-Kandidatin 2020

TVNOW Denise-Jessica König, Bachelor-Kandidatin 2020

TV NOW Bachelor Basti Preuss beim Einzeldate mit Denise-Jessica

