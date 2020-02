Marco Cerullo (31) machte seine Christina Graß (31) sprachlos! Erst vor wenigen Monaten lernten sich der einstige Bachelorette-Kandidat und die ehemalige Bachelor-Kandidatin in der Bachelor in Paradise-Kuppelshow kennen und lieben. Während seiner Zeit im Dschungelcamp fasste der Rheinländer den Entschluss, keine Minute mehr ohne seine Liebste verbringen zu wollen: Bei der Reunion-Show machte er der Influencerin einen Heiratsantrag – und Christina kann ihr Glück noch immer kaum fassen!

"Mein Schatz hat Ja gesagt!", verkündete der Ex-Dschungelcamper nur wenige Minuten nach der Überraschung stolz in seiner Instagram-Story. Freudestrahlend schmiegt sich die 31-Jährige an ihren Verlobten und zeigt ihren funkelnden Ring in die Kamera: "Ich komm nicht klar Leute, ich komm immer noch nicht klar", zeigte sich die brünette Schönheit von ihren Gefühlen noch immer völlig überwältigt.

Bereits nach wenigen Tagen auf der Liebesinsel hatte es zwischen den beiden vor einigen Monaten ordentlich gefunkt. Nach dem Finale dauerte es nicht lange, bis sich das Paar zum ersten Mal die magischen drei Worte sagte und süße Turtelpics im Netz teilten. Wann die Hochzeitsglocken läuten, steht bisher allerdings noch nicht fest!

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und Christina Graß kurz nach ihrer Verlobung, Februar 2020

Instagram / christina_grass_ Marco Cerullo und Christina Graß

TVNOW Dschungelcamp-Kandidat Marco Cerullo mit seiner Freundin Christina Graß

