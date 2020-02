Gibt es etwa bald ein Liebescomeback bei diesen beiden Teen Mom-Stars? Seit wenigen Monaten gehen Jenelle Evans (28) und David Eason getrennte Wege. Die Ehe der beiden nahm ein ziemlich turbulentes Ende. David soll Jenelles Hund im Beisein ihrer kleinen Tochter Ensley erschossen haben. Daraufhin verlor die TV-Bekanntheit sogar kurzzeitig das Sorgerecht für ihre Kleine. Außerdem erwirkte Jenelle eine einstweilige Verfügung gegen ihren Noch-Ehemann. Das alles scheinen die beiden jetzt aber hinter sich gelassen zu haben: Einige Aufnahmen zeigen eine mögliche Liebesreunion von Jenelle und David!

Schon Anfang des Jahres machte die 28-Jährige Schlagzeilen, weil sie die einstweilige Verfügung gegen ihren Ex aufheben ließ. Offenbar sind sich die beiden seither wieder näher gekommen. Bilder, die TMZ vorliegen, zeigen Jenelle und David bei einem Date in einer Bar in Nashville. Auf den Schnappschüssen wirken sie wieder sehr vertraut miteinander. Zu ihrer möglichen Versöhnung haben sich die beiden bisher noch nicht geäußert.

Schon einige Tage vorher wurden Jenelle und David bei einem Spaziergang mit Töchterchen Ensley gesehen. Wenig später soll sich das On-Off-Paar dann sogar nur zu zweit zum Essen getroffen haben. Glaubt ihr, dass Jenelle und David tatsächlicher wieder zusammen sind? Stimmt ab!

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans und ihre Kinder

Getty Images Jenelle Evans und David Eason 2019 in New York

Getty Images David Eason und Jenelle Evans mit ihrer Tochter Ensley bei der Fashion Week in New York

