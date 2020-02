Hat er etwa still und heimlich Nägel mit Köpfen gemacht? Mit seinem Privatleben erregte Shia LaBeouf (33) im letzten Jahr jede Menge Aufsehen: Bis April wurde der Schauspieler immer wieder turtelnd mit Musikerin FKA Twigs (32) gesichtet. Bevor ihre vermeintliche Trennung bekannt wurde, wurde der 33-Jährige dann aber plötzlich mit einer unbekannten Frau gesichtet. Ein Statement seinerseits darüber, was zwischen den beiden lief oder noch läuft, steht bis heute aus. Umso überraschender war nun folgender Anblick: Bei seinem jüngsten Auftritt trug Shia einen äußerst verdächtigen Ring!

Bei der 92. Verleihung der Oscars zog Shia alle Blicke auf sich: Am Ringfinger der linken Hand – in den USA normalerweise einem Ehering vorbehalten – trug er doch tatsächlich einen silbernen Ring! Twitter-User brachte der Anblick völlig aus dem Konzept: "Shia trägt einen Ehering?", "Shia, was ist das für ein Ring, den ich da sehe?" und "Ich habe gerade herausgefunden, dass Shia verheiratet ist, und jetzt ist mein ganzer Abend ruiniert", lauteten nur drei Reaktionen auf das Accessoire des "The Peanut Butter Falcon"-Darstellers.

Obwohl der angeblich frisch Verheiratete bislang nicht auf die Hochzeitsspekulationen reagierte, hatte ein weiterer Kommentator im Netz bereits eine Theorie, wer die Glückliche sein könnte: Shias Ex-Ehefrau Mia Goth! "Basierend auf dem offensichtlichen Hinweis in Form eines Eherings bei den Oscars, frage ich mich, wieso noch niemand auf Twitter die Vorahnung geäußert hat, dass Mia Goth und Shia LaBeouf wieder zusammen sind?" Die zwei hatten sich 2018 scheiden lassen.

Getty Images Zack Gottsagen und Shia LaBeouf bei den Oscars 2020

Getty Images Zack Gottsagen und Shia LaBeouf bei den 92. Academy Awards

Getty Images Mia Goth und Shia LaBeouf 2014

