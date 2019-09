Supersüße Urlaubsgrüße von Paola Maria (25)! Die YouTuberin urlaubt gerade mit ihrer Familie in Griechenland – mit Ehemann Sascha und Sohnemann Leonardo genießt die Beauty die Sonne und planscht im Meer. Während ihrer Auszeit überrascht die 25-Jährige ihre Fans im Netz auch mit einer kleinen Sensation: Seit der Geburt ihres Kindes im Dezember 2018 hielt Paola bislang das Gesicht von Leo aus der Öffentlichkeit – vor einer Woche konnten die Follower dann aber den Knirps ganz betrachten. Und nun gibt's auch endlich weiteren putzigen Familien-Content!

Auf Instagram postet die Brünette ein ultrasüßes Kuschelpic von sich mit ihren zwei Jungs: Die breit grinsende Paola schmiegt sich eng an Sascha und hält Leo liebevoll im Arm, während im Hintergrund über dem Meer die Sonne untergeht. Neben der sichtlich überglücklichen Neumami steht aber besonders ihr Knirps auf dem Schnappschuss im Vordergrund – er berührt mit seinen Lippen die Hand seiner Mama. Amüsiert kommentiert Paola dazu: "Ich liebe dieses Bild. Was macht Leonardo da? a – er küsst meine Hand, b – er sabbert mich an, c – er ist müde."

Neben knuffigen Family-Shots teilt die Netz-Bekanntheit auch wunderbare After-Baby-Body-Updates mit ihrer Community. Nach der Geburt von Leo nahm sie 20 Kilo ab – und liebt es nun, ihren trainierten Körper in heißer Bademode zu präsentieren.

Instagram / alexanderkoslowski Sascha Koslowski, Paola Maria und Baby Leonardo auf Kos

Instagram / paola Sascha Koslowski, Baby Leonardo und Paola Maria

Instagram / paola Paola Maria, YouTube-Star

