Es war DAS Ereignis des Abends! Am Sonntag flimmerte das Dschungelcamp-Nachspiel über die TV-Bildschirme. Dort trafen die Kandidaten, zwei Wochen nach dem Finale des polarisierenden RTL-Formates, noch einmal aufeinander. Neben einigen Diskussionen gab es ein besonders süßes Highlight: Marco Cerullo (31) hielt um die Hand seiner Liebsten Christina Graß (31) an. Doch hat die hübsche 31-Jährige vorher etwas davon geahnt? Promiflash hat mal nachgehakt.

Das war wohl das jeher romantischste Dschungelcamp-Nachspiel! Klavierbegleitung von Raúl Richter (33) und emotionale Worte, so überraschte Marco seine Christina bei der Live-Show. Doch hat die ehemalige Miss Norddeutschland etwa schon vermutet, dass so etwas an dem Abend passieren könnte? "Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Ganz im Gegenteil, ich hab erst gedacht, dass Elena einen Antrag bekommt", offenbarte sie nun gegenüber Promiflash. Ihr nächster Gedanke war wohl, dass um Vanessas Hand angehalten werden könnte. Denn ihr Partner Raúl saß ja am Klavier. "Dann hat die Schwester von Prince Damien (29) gesagt: 'Ne, vielleicht ist es auch jemand ganz anderes'. Dann lief das Video von Marco weiter und da habe ich es erst gerafft."

Die einstige Der Bachelor-Kandidatin und ihr Liebster hatten sich in der Kuppel-Show Bachelor in Paradise kennen und lieben gelernt. Die brünette Beauty begleitete ihren Freund zuletzt ins Dschungelcamp 2020 und hielt dort immer zu ihm. Das scheint den 31-Jährigen final überzeugt zu haben.

