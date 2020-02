Schon wieder Trubel im britischen Königshaus! Die Queen (93) hat seit einigen Monaten allerhand Ärger um die Ohren. Zunächst wurde ihr Sohn Prinz Andrew (59) in einen Sex-Skandal verwickelt und dann entschieden sich ihr Enkel Prinz Harry (35) und seine Frau Herzogin Meghan (38) zu einem konsequenten Schritt: Sie zogen sich von ihren Pflichten in der Familie zurück. Doch damit reißen die Negativ-Schlagzeilen einfach nicht ab: Nun gibt ihr Enkel Peter Phillips (42) sein Ehe-Aus bekannt!

Wie The Sun berichtet, waren der Sohn von Prinzessin Anne (69) und seine Frau Autumn zwölf Jahre verheiratet. Doch jetzt geht das Paar von nun an getrennte Wege. Der 42-Jährige hatte Autumn 2003 in ihrer Heimatstadt, dem kanadischen Montreal, beim Grand Prix der Formel 1 kennengelernt. Fünf Jahre später waren sie zum Altar geschritten. Aus ihrer Beziehung stammen die neunjährige Savannah und die siebenjährige Isla.

Der letzte Auftritt der Eheleute war im vergangenen September gewesen. Zusammen mit der Queen, Prinz Charles (71) und Herzogin Camilla (72) waren sie für ein traditionelles Event in Braemar, einem Dorf in Schottland, gewesen. Das Beziehungsende nur wenige Monate später soll für Peter laut einem Insider total überraschend gekommen sein: "Er dachte, er sei glücklich verheiratet und habe die perfekte Familie mit zwei wunderbaren Töchtern. Aber jetzt steht er unter Schock."

