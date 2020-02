Wie viel ist Sarah Connors (39) Kleid wert? 2002 legte die Sängerin einen unvergesslichen Auftritt bei Wetten, dass..? hin. Die Performance blieb jedoch weniger aufgrund ihres Gesangs im Gedächtnis, sondern vielmehr durch ihre Kleiderwahl: Die Blondine präsentierte sich damals in einem sehr offenherzigen Kleid mit XXL-Ausschnitt und einem transparenten Rock, bei dem lediglich eine klitzekleine Schürze ihren Unterleib bedeckte! Und genau dieses gewagte Outfit gab es nun bei "Kitsch oder Kasse"!

In der ersten Folge der neuen RTL-Show versuchte ein Pärchen, den größtmöglichen Geldbetrag zu erspielen. Hierzu musste es aus einer Reihe von Gegenständen immer den teuersten schätzen und auswählen. Unter anderem stellte ihnen der "Die Superhändler"-Star Antoine Richard dabei Sarah Connors Kleid vor. Die Kandidaten erinnerten sich offenbar noch gut an den Skandal um das Outfit: Bis zum Ende der Show entschieden sie sich immer wieder für das Kleid. Da sie den Gegenwert des geschätzten Gegenstandes mit nach Hause nehmen durften, kassierten sie auf diese Weise ganze 5.000 Euro!

Damals hatte Thomas Gottschalk (69) Sarah nach ihrer Gesangseinlage von "From Sarah With Love" Blumen gebracht und konnte sich einen Spruch zu ihrem Look einfach nicht verkneifen: "Du musstest Mutti versprechen, dass du hochgeschlossen kommt, gell? Ich traue mich gar nicht, dir die Blumen zu geben." Bei ihrem Abgang von der Bühne hatte er ihr dann noch die Schleppe des Kleides getragen.

FOTO LANGBEHN / ActionPress Sarah Connor bei "Wetten, dass..?", 2002

FOTO LANGBEHN / ActionPress Sarah Connor und Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?", 2002

FOTO LANGBEHN / ActionPress Sarah Connor und Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?", 2002

