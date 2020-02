Moment mal, mit wem ist Popstar Ariana Grande (26) denn hier zu Gange? Die Musikerin hat ihre Beziehung zu Mikey Foster, mit dem sie im Musikvideo zu ihrem gemeinsamen Song "Boyfriend" ein Paar spielt, nie offiziell bestätigt. Doch mit jeder Menge Social-Media-Flirts schienen die beiden geradezu höchstpersönlich den Beweis für ihre nicht ganz so geheime Partnerschaft zu liefern. Anfang Februar wurden die zwei sogar noch bei einem Date gesichtet. Umso überraschender sind nun jüngste Aufnahmen, auf denen die 26-Jährige mit einem Unbekannten zu sehen ist.

Ein Video, das TMZ vorliegt, zeigt Ari bei einer innigen Knutscherei. Das Tückische daran: Sie küsst in dem Clip nicht etwa ihren vermuteten Freund, sondern einen anderen Mann! Noch ist unklar, mit wem die Künstlerin am vergangenen Sonntagmorgen um 1 Uhr in der Bar Louie in Northridge, Kalifornien, erwischt wurde. Jedoch scheint es ganz so, als sei der Unbekannte kein Promi.

Zu den innigen Momenten soll es aber nicht etwa wegen eines Alkoholrauschs gekommen sein. Wie eine Quelle dem Portal berichtete, habe Ariana an dem Abend komplett auf Alkohol verzichtet und lediglich Wasser getrunken. Bleibt also abzuwarten, ob sich die ehemalige Verlobte von Saturday Night Life-Moderator Pete Davidson (26) bald selbst zu ihrem jüngsten Techtelmechtel äußert.

Instagram / bluebird Mikey Foster, Musiker

APEX / MEGA Ariana Grande in Los Angeles

Getty Images Ariana Grande, Musikerin

