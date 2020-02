Dunkle Vergangenheit! Strahlend schön, mit ausgefallenen Looks auf roten Teppichen unterwegs und frisch verheiratet: so kennt man Zoe Kravitz (31). Dass die Tochter von Lenny Kravitz (55) und Lisa Bonet (52) aber hinter all dem Glamour auch eine zarte Seite hat, wird immer deutlicher. Denn die Schauspielerin litt jahrelang an Bulimie. Über dieses düstere Kapitel hat die 31-Jährige nun ganz offen gesprochen.

Als Tochter eines Rockstars wird sie von vielen Frauen beneidet! Und doch hatte das kühne Model es nicht immer leicht im Leben. Die Trennung der Eltern und der Umzug nach New York führten damals zu einer schweren Erkrankung. Zoe erinnert sich: "Ich hatte diese wunderschöne, schlanke Mutter ohne Fehler und einen Vater, der ein Supermodel datete. Und ich fühlte mich klein und unbeholfen." Es war in ihrer Teenager-Zeit, als sie Bulimikerin wurde. Nachdem ihre Eltern es heraus fanden, musste sich die "Big Little Lies"-Schauspielerin sofort einer Therapie unterziehen. Doch die vollständige Heilung trat erst nach zehn Jahren ein. "Jetzt bin ich okay. Aber ich bin sehr wachsam. Es ist eine schwere Krankheit und ich versuche, das niemals zu vergessen", offenbarte die Sängerin der Zeitschrift Elle.

Ihre neue Filmrolle als Rob in "High Fidelity" hilft ihr, den düstersten Part ihrer Vergangenheit zu verarbeiten: "Ich verstehe Rob zu gut. Ich fand es auch schwer, das Leben als Teenager zu steuern und Musik war immer ein Fluchtort für mich." Heute ist sie mit Karl Glusman glücklich.

Instagram / zoeisabellakravitz Zoë Kravitz im November 2019

FayesVision/WENN.com Zoe Kravitz, Lenny Kravitz und Lisa Bonet in Los Angeles 2016

Getty Images Zoe Kravitz und Karl Glusman im September 2017

