Sie treten in ihre Fußstapfen! Das berühmte TV-Sternchen Kim Kardashian (39) teilt gerne Momente aus ihrem Familienleben mit ihren knapp 160 Millionen Fans auf Instagram. Dort setzt sie ihre Kurven gekonnt in Szene. Dass diese eine Folge von gesunder und vegetarischer Ernährung sind, verriet die Ehefrau von Kanye West (42) jetzt ihrer Community. Ihre vier Kids soll sie auch schon an den "Healthy Lifestyle" gewöhnt haben.

Mit ihrem Rudel hat die Selfie-Queen momentan alle Hände voll zu tun! Gerne teilt sie Pics aus ihrem Alltag mit ihren Anhängern – wie auch vom gemeinsamen Frühstück. Doch da fällt eines auf: Es kommt nur Vegetarisches auf den Teller! Das offenbarte die Beauty nun auch im Q&A bei Twitter. Auf die Frage eines Users, ob ihre Kids denn ebenfalls vegetarisch essen würden, antwortete sie: "Ja, das tun sie! Aber North ist ein Pescetarier!" Ihre älteste Tochter solle demnach die einzige sein, die ab und zu mal Fisch esse.

Der Reality-TV-Star teilte seine Entscheidung, auf Fleisch verzichten zu wollen, bereits im April 2019 via Instagram-Story. "Wenn ich zu hause bin, esse ich nur noch vegetarisch", verkündete sie zu diesem Zeitpunkt. Seitdem postet sie zahlreiche Bilder ihrer veganen und vegetarischen Speisen in ihren Beiträgen.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian 2020

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Kühlschrank, Januar 2020

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de