Alles aus bei Ella Endlich (35) und Marius Darschin! Anfang 2019 machte die Sängerin ihre neue Beziehung offiziell. Ihr Liebesleben hielten die beiden aber größtenteils gekonnt aus der Öffentlichkeit heraus. Dennoch machten in den vergangenen Wochen dann eher unschöne Gerüchte die Runde: Angeblich soll das Paar wieder getrennte Wege gehen. Was bisher nur Spekulationen waren, ist jetzt traurige Gewissheit: Ella bestätigte das Liebes-Aus mit dem Unternehmer.

Jetzt ist es raus! Gegenüber Gala packte die Blondine nun ehrlich über ihren Beziehungsstatus aus: "Gemeinsam haben Marius und ich beschlossen, getrennte Wege zu gehen." Und auch mit dem, was hinter der plötzlichen Trennung steckt, hielt sie nicht hinter dem Berg: "Letztendlich haben getrennte Städte, das viele Reisen sowie die Aufgaben und Herausforderungen, vor denen wir beide zurzeit in unserem beruflichen Leben stehen, uns zu wenig Zeit zum gemeinsamen Ausatmen gelassen. Das haben wir vermisst." Auf wilde, anschließende Mutmaßungen hatte Ella wohl schon im Moment des Interviews keine Lust – sie stellte direkt klar, dass beide Parteien aktuell keine neuen Partner hätten.

Das Ende der Liaison kommt vor allem deshalb überraschend, da die 35-Jährige stets in den höchsten Tönen von ihrem Lebensgefährten schwärmte. Die beiden planten bereits ihre gemeinsame Zukunft, und auch der Gang zum Altar wäre für Ella im Sommer vergangenen Jahres vorstellbar gewesen: "Ich war einer Hochzeit gegenüber eher skeptisch eingestellt. Meine Eltern haben nicht geheiratet, in meiner Familie gab es nie sogenannte Traumhochzeiten. Bislang hatte ich auch nie den Partner dafür. Erst durch Marius kommt es in Betracht", offenbarte sie damals gegenüber dem Magazin.

Instagram / ella.endlich.official Ella Endlich, Sängerin

Anzeige

Instagram / ella.endlich.official Ella Endlich mit ihrem Freund Marius

Anzeige

Instagram / ella.endlich.official Ella Endlich und Marius Darschin im August 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de