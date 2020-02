Schon vor geraumer Zeit wurden Gerüchte laut, zwischen Rihanna (31) und ASAP Rocky (31) könnte mehr als Freundschaft laufen. Die Sängerin datete über drei Jahre lang den saudischen Milliardär und Unternehmer Hassan Jameel, ihre Liebe zerbrach aber Anfang des Jahres. Seitdem wurde die barbadische R&B-Musikerin wiederholt mit dem US-amerikanischen Rapper ASAP gesichtet, mit dem sie sich seit einigen Jahren in einem Dauer-Flirt befindet. Nun trafen sich die beiden erneut in einem angesagten Restaurant in Los Angeles und blieben bis in die frühen Morgenstunden.

Rihanna wurde gestern dabei erkannt, wie sie kurz nach Mitternacht den Promi-Hotspot "The Nice Guy" betrat. Dabei trug sie ein goldenes Satin-Kleid, das im lässigen Hoodie-Look geschnitten war. Kurz nach ihr traf auch der 31-jährige Rapper ein, der den Anschein erweckte, als wolle er nicht erkannt werden. Ein Insider verriet TMZ, dass RiRi gerne Zeit mit dem Hip-Hop-Musiker verbringe und die beiden einfach Spaß hätten. Die zwei Superstars blieben bis morgens um halb fünf in dem Club, verließen ihn jedoch auch wieder getrennt.

ASAP Rocky, der mit bürgerlichem Namen Rakim Mayers heißt, wurde in den letzten Jahren immer wieder an der Seite der "Diamonds"-Interpretin gesehen. Vor allem in ihren Beziehungspausen schien sie bisher die Nähe des Rappers gesucht zu haben: Nicht nur nach der skandalträchtigen Beziehung mit Sänger Chris Brown (30), sondern auch Mitte 2018, als sie Streit mit Hassan gehabt haben soll.

ActionPress ASAP Rocky und Rihanna bei den Fashion Forward Awards in London im Dezember 2019

Pascal Le Segretain/Getty Images Rihanna und ASAP Rocky

Splash News Rihanna und ASAP Rocky beim The Yams-Benefizkonzert in NYC im Januar 2020

