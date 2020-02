Schon jetzt erobert Amber Rose (36)' Sohnemann das Netz im Sturm! Im vergangenen Oktober hat der kleine Slash Electric das Licht der Welt erblickt. Das Model und Papa Alexander Edwards kommen seitdem natürlich nicht mehr aus dem Schwärmen über ihren Hosenmatz heraus – auch ihre Fans sind hin und weg von dem kleinen Mann: Unter einem neuen zuckersüßen Video von Baby Slash flippen alle völlig aus!

Via Instagram veröffentlichte Amber nun einen Clip, der so manchem Nutzer einen Seufzer entlockt haben dürfte! Slash strampelt in den Aufnahmen fröhlich vor sich hin und flirtet mit der Kamera – dann wird es sogar noch süßer: Als seine Mama versucht, ihn mit ulkigen Geräuschen zum Lachen zu bringen, bricht der Wonneproppen in ein zauberhaftes Glucksen aus! "Alles Liebes zum Viermonatigen, mein Baby", schrieb die 36-Jährige dazu.

Ambers Abonnenten überschlagen sich unter dem Beitrag geradezu vor Komplimenten für ihren "wunderhübschen Sohn" – darunter auch einige Stars: "Er ist zum Fressen", schwärmt beispielsweise Jersey Shore-Beauty Snooki (32). "Er ist dir so ähnlich, wie süß!", betont RuPaul's Drag Race-Jurorin Michelle Visage (51).

Instagram / amberrose Amber Rose' Sohn Slash im Februar 2020

Anzeige

Instagram / amberrose Alexander Edwards mit seinem Sohn Slash Electric

Anzeige

Instagram / amberrose Slash Electric im Dezember 2019

Anzeige

Folgt ihr Amber und ihrer Familie im Netz? Ja, na klar! Nein, bisher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de