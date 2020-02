Die Bauer sucht Frau-Fans fallen vom Glauben ab! Burkhard und Tanja, bei denen es in der Kult-Kuppelshow auf Anhieb gefunkt hatte, haben sich getrennt. Dabei galten sie als das Traumpaar der 15. Staffel! Nach einem schweren Unfall von Tanjas Tochter Patrizia sei der Pferdewirt nicht genug für seine Herzdame da gewesen. Sie beendete die Beziehung, die eigentlich in eine Ehe münden sollte, im Dezember. Für die Zuschauer ist das Liebes-Aus ein Schock.

Für 79,9 Prozent (801 Stimmen) der Teilnehmer einer Promiflash-Umfrage (Stand: 13. Februar, 17:30 Uhr) sei die Trennung total unerwartet gekommen. Sie hätten niemals damit gerechnet, dass Burkhard und Tanja, die immer so verliebt gewirkt hatten, auseinandergehen würden. Lediglich 20,1 Prozent (202 Stimmen) waren von dem Beziehungs-Ende nicht sonderlich überrascht.

Bei Facebook überschlagen sich die Kommentare des enttäuschten Publikums. "Oh mein Gott, Leute, was ist da los?", fragt ein Fan ungläubig. "Schade, die beiden haben gut zusammengepasst", meint ein anderer und ein weiterer User trauert: "Es tut echt weh, dass es so weit gekommen ist!"

TVNOW Burkhard aus Ostfriesland, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2019

TVNOW "Bauer sucht Frau"-Burkhard und Tanja

TVNOW / Guido Engels Burkhard, Pferdehof-Besitzer und "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2019

