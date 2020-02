Wird Melanie Müller (31) etwa zum diesjährigen Star des Wiener Opernballs? Der österreichische Bauunternehmer Richard Lugner (87) hat es sich seit 1992 zur Tradition gemacht, dass er jedes Jahr mit einer weiblichen Berühmtheit der A-Promi-Liga zu dem legendären Luxus-Event erscheint. 2020 sollte ihn eigentlich Lindsey Vonn (35) begleiten. Die international bekannte Ski-Ikone sagte ihm allerdings ab. Doch dafür ist nun eine andere Dame Feuer und Flamme: Reality-TV-Sternchen Melanie bewirbt sich im Netz als Lugners Begleitung!

Die Schlagersängerin postete auf Instagram ein lustiges Bewerbungsvideo, in dem sie sich direkt an den "Lugner und Cathy – Der Millionär und das Bunny"-Star richtet. Darin erklärt sie betont niedergeschlagen: "Richard, ich warte immer noch so sehnsüchtig auf deinen Anruf." Sie habe aus der Zeitung erfahren müssen, dass er für den Opernball immer noch ohne Begleitung sei. Und dieses Problem will die Blondine nun offenbar selbst lösen: "Ich warte hier. Ruf mich einfach an." Für den kurzen Clip hat Melanie sogar verschiedene Szenen auf einem Kreuzfahrtschiff aufgenommen, in denen sie ganz traurig und einsam auf ihr Handy starrt und offenbar auf einen Anruf des 87-Jährigen hofft.

Dass die 31-Jährige aktuell meilenweit von Wien entfernt ist, stelle dabei kein Problem dar: "Gerne begleite ich dich. Ich bin zwar gerade in der Karibik, aber für dich, mein Hase, da schwimme ich das Stück!" Mit dem Filmchen amüsiert die "Gemma zu mir"-Interpretin ihre Fans offenbar ziemlich. So lautet einer von vielen scherzhaften Kommentaren: "Oh oh, das war dann wohl sein letzter Opernball. Glaube nicht, dass sein Herz das mitmacht von so einem Schuss, wie du einer bist, begleitet zu werden."

