Lisa del Piero (23) wagt eine Typveränderung! Die Fitness-Bloggerin startete ihre Karriere im Jahr 2014 bei Germany's next Topmodel. Seitdem wuchs ihre Instagram-Community immer weiter, als Influencerin lässt Lisa ihre Follower täglich an ihrem Leben teilhaben – und dazu gehört aktuell auch eine optische Verwandlung: Lisa trennte sich nicht nur von ihren Extensions, sondern überraschte auch mit einer komplett anderen Haarfarbe!

In ihrer Instagram-Story zeigte die 23-Jährige das Endergebnis ihres neuesten Friseurbesuchs – und dürfte damit sicher den einen oder anderen Follower überrascht haben: Denn statt mit ihrer gewohnt langen, blonden Mähne strahlt Lisa mit schulterlanger, brauner Haarpracht in die Kamera: "Ich habe mir die kompletten Extensions rausnehmen lassen, also das ist jetzt mein Naturhaar und bin etwas dunkler geworden. Meine Naturhaarfarbe ist eigentlich so dunkel wie meine Augenbrauen", erklärte sie in einem Clip.

Doch nicht nur von der Haarverlängerung verabschiedete sich Lisa! Auch andere unechte Härchen mussten von ihrem Körper weichen: "Ich habe gerade so eine natürliche Phase, keine Ahnung wie lange das hält. Aber ich habe ja auch meine Wimpernextensions rausnehmen lassen. Ich mag das gerade irgendwie", plauderte sie aus. Wie gefällt euch Lisas neuer Look? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / lisadelpiero Lisa del Piero, Januar 2020

Instagram / lisadelpiero Lisa del Piero im Februar 2020

Instagram / lisadelpiero Lisa G. im Januar 2020

