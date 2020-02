Victoria Swarovski (26) plaudert ihr Let's Dance-Ritual aus! Seit 2018 führt die Moderatorin an der Seite von Daniel Hartwich (41) durch die beliebte Tanz-Show. Nachdem sie anfangs noch viel Kritik für ihr Auftreten hatte einstecken müssen, kommt sie mittlerweile richtig gut bei den Zuschauern an. Auch in der kommenden Staffel, die am 21. Februar Premiere feiert, wird die Beauty Publikum und Fans wieder durch den Abend geleiten. Nun verriet Victoria, wie sie sich auf ihre Auftritte vor laufenden Kameras vorbereitet.

"Ich bin ein gläubiger Mensch und spreche in meiner Garderobe ein kurzes Gebet. Auf der Bühne angekommen, gehe ich dann komplett in mich und konzentriere mich auf die Moderation", offenbarte die 26-Jährige im Interview mit Gala. Zusätzlich würde sie sich weit im Vorfeld auf jede neue Staffel vorbereiten. "Ich lerne so viel es geht über die Vita unserer Promi-Tänzer", schilderte Victoria."So erfährt man schon mal das eine oder andere über die Person, bevor man sich im Studio persönlich kennenlernt."

Die gebürtige Österreicherin bereit sich zudem nicht nur mental, sondern auch körperlich auf "Let's Dance" vor: "Wenn es über Weihnachten und Neujahr wieder besonders geschmeckt hat, muss man beim Sport noch mal eine Schippe drauflegen und diszipliniert sein", erklärte Victoria. "Fernsehkameras tragen auf und das nicht zu knapp." Neben viel Fitness achte sie in dieser Zeit auch auf eine gesunde Ernährung.

Sebastian Reuter/Getty Images for GQ Germany Victoria Swarovski, Moderatorin

Getty Images Victoria Swarovski bei "Let's Dance"

Andreas Rentz/Getty Images Victoria Swarovski, Moderatorin

