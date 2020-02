Eine Lady ist heißer als die andere! Am 18. Februar geht das Fremdgeh-Format Temptation Island endlich in die zweite Runde. Wieder vier Paare werden ihre Beziehung auf die Probe stellen – und wie erste Fotos zeigen, können sich die Verführerinnen von den Männern definitiv sehen lassen! Welches der attraktiven Single-Girls den Fans wohl am besten gefällt? Die Promiflash-Leser haben abgestimmt.

Die "Temptation Island"-Community hat in puncto Optik schon jetzt eine klare Favoritin! Von insgesamt 1.391 Umfrage-Teilnehmern (Stand: 11. Februar) haben 25 Prozent (352 Votes) Melissa Cumbuco als ihre Nummer eins gewählt. Sie hat deutsch-brasilianische Wurzeln, große blaue Augen und lange blonde Haare. Ob die vergebenen Männer ihr auf den Leim gehen werden?

Auf den zweiten Platz hat es ebenfalls eine Blondine geschafft: Sarah Milewski ergatterte 16 Prozent (220 Votes) der Stimmen. Platz drei belegt Kübra Belen mit 14 Prozent (193 Votes). Freut ihr euch schon auf die neuen Folgen von "Temptation Island"? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

TVNOW / Frank Fastner Die "Temptation Island"-Mädels 2020

Instagram / melicumbuco Melissa, Kandidatin bei "Temptation Island" 2020

TVNow Sarah Milewski bei "Temptation Island" 2020

