Nicole Scherzinger (41) und ihr Liebster Thom Evans (34) haben offensichtlich keine Lust mehr auf Versteckspielen! Nach monatelangen Spekulationen machte es die Sängerin es erst im vergangenen Januar bei den Golden Globes offiziell: Sie und der Rugby-Sportler daten tatsächlich. Seitdem teilte die 41-Jährige schon einige Schmuse-Pics auf Social Media, aber diese Woche erwischten auch Paparazzi das Paar auf frischer Tat: Am Dienstag waren sie Händchen haltend unterwegs!

Anfang der Woche wurde das Duo in Beverly Hills von Fotografen abgelichtet, als sie gerade aus dem bei Promis beliebten Gourmettempel E Baldi kamen und auf dem Weg zu ihrem Wagen waren. Sie setzte beim Rendezvous in Sachen Fashion auf ein schwarzes Satinkleid mit XXL-Ausschnitt und komplettierte den Look mit einem Trenchcoat und Pumps. Der 34-Jährige war dagegen legerer unterwegs – er trug neben Jeans ein graues Hemd. Aber ein Detail sticht insbesondere bei den Schnappschüssen ins Auge: Es ist das erste Mal, dass sich die beiden Hand in Hand in aller Öffentlichkeit zeigen.

Kennengelernt hatte Nicole den Schotten nach ihrer Trennung von Grigor Dimitrov (28) im Jahr 2019, damals trat Thom in der Promi-Ausgabe von X Factor mit seiner Band Try Star auf. Während der Show soll es zwischen den beiden schon geknistert haben – bis zum Ende der Staffel hielten sie ihre Turtelei allerdings geheim. Noch im November dementierte die gebürtige Hawaiianerin sogar die Beziehung: "Thom ist bezaubernd, aber ich bin sehr beschäftigt", gab sie im Dan Wootton-Podcast preis.

Getty Images Thom Evans und Nicole Scherzinger bei den Golden Globes 2020

iamKevinWong.com / MEGA Thom Evans und Nicole Scherzinger im Februar 2020

