Auf ihren Let's Dance-Auftritt sind Reality-TV-Fans wohl schon besonders gespannt: Michael Wendlers (47) Freundin Laura Müller (19) wird ab dem 21. Februar übers Parkett fegen! Der Influencerin stehen somit wochenlanges hartes Training und anspruchsvolle Liveshows bevor. Da beides in Deutschland stattfindet, wird die Wahl-Amerikanerin für die Dauer ihrer Show-Teilnahme in ihre frühere Heimat zurückkehren. Doch wo wird Laura dann wohnen?

Gedreht wird wie immer in Köln und den Kandidaten bleibt in der Regel selbst überlassen, ob sie dort auch für ihre Auftritte trainieren oder in einer anderen Stadt. Laura könnte somit theoretisch bei ihren Eltern in Stendal leben. "Ich werde auf jeden Fall die Show über in Köln verbringen, ich werde hier bleiben", erklärt die 19-Jährige nun im Let's Dance Podcast. "Micha wird auch anfangs dabei sein", plaudert sie weiter aus. "Natürlich ist er auch interessiert daran, dabei zu sein und im Publikum zu sitzen und mir zuzuschauen."

Die ganze Zeit werde der Wendler aber nicht dabei sei können. Je nachdem, wie weit Laura kommt, könnten die beiden also wochenlang voneinander getrennt sein. Wird das nicht zu hart? "Nein, wir haben uns schon längere Zeit nicht gesehen", verrät das Playboy-Model. Außerdem sei die Sendung für sie eine tolle Gelegenheit: "Es ist 'Let’s Dance'. Das ist was Schönes und da muss man einfach durch", stellt Laura klar. "Und ich glaube, dann kann man das schaffen."

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im November 2019

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Reality-TV-Darstellerin

WENN.com Michael Wendler und Laura Müller

