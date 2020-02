Eine musikalische Geste gehörte zur Hochzeit von Hailey (23) und Justin Bieber (25) am 30. September 2019 dazu! Im kleinen Ort Bluffton in South Carolina gaben sich die zwei nach ihrer standesamtlichen Trauung ein Jahr zuvor auch kirchlich das Jawort. Bei der Feier ließ es sich der Popstar selbstverständlich nicht nehmen, für seine Gäste zu performen und der Auftritt hatte einen besonderen Höhepunkt: Für seine Braut sang Justin "One Less Lonely Girl"!

Mit dem Song, der auf Deutsch "Ein einsames Mädchen weniger" heißt, verbinden seine weiblichen Fans ein Ritual. Der Sänger holte immer zu diesem Lied bei Konzerten ein Mädchen aus dem Publikum, für das er den Track trällerte. Bei seiner Hochzeit war dieses Girl schließlich Hailey, wie in einer neuen Episode der YouTube-Doku Seasons zu sehen ist. "Es hat sich so angefühlt, als ob er es wirklich bei einem Konzert für mich singt! Es war so witzig und süß", erinnert sich die 23-Jährige in dem Video.

Spätestens das Ständchen dürfte für die Laufsteg-Schönheit der ultimative Trost gewesen sein. Immerhin sei sie vor ihrem Liebesglück mit Justin lange solo gewesen – und das habe ihr in der Vergangenheit zu schaffen gemacht. Nach der Hochzeit ihrer Schwester Alaia im Jahr 2017 sei sie in Tränen ausgebrochen: "Ich konnte damals einfach nicht aufhören zu weinen, weil ich sehr lange einsam war", verrät Hailey in der Web-Dokumentation.

