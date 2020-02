So süß turtelten Zoë Kravitz (31) und Karl Glusman auf dem roten Teppich! Die zwei Schauspieler gehen bereits seit 2016 gemeinsam durchs Leben. Im vergangenen Jahr machte das Paar seine Liebe dann offiziell und gab sich in Paris ganz romantisch das Ja-Wort. Nun feierte Zoës neuer Film "High Fidelity" seine Premiere. Zu dem Event begleitete sie natürlich auch ihr Mann und wich der 31-Jährigen kaum von der Seite.

Zoë und Karl erschienen zu der Veranstaltung in legeren Looks. Lenny Kravitz' Tochter präsentierte sich in einer dunklen Jeans und kombinierte damit eine gemusterte, helle Bluse mit einem hellbraunen Cord-Jackett. Ihr Mann hatte ebenfalls etwas Bequemes an: Er trug eine schwarze Hose, ein aufgeknöpftes schwarz-weißes Hemd und darüber eine dunkle Bomberjacke. Lässig posierten die zwei für die Fotografen und grinsten sich dabei immer wieder ganz verliebt an.

Der neue Streifen der Beauty basiert auf dem gleichnamigen Roman von Nick Hornby. Der wurde vor 20 Jahren schon einmal verfilmt. Damals drehte sich die romantische Komödie allerdings um einen männlichen Protagonisten, der von John Cusack (53) verkörpert wurde. Im Remake wurde der Name der Hauptfigur zwar beibehalten, allerdings handelt es sich in der neuen Version bei Rob Gordon nun um eine Frau

Getty Images Karl Glusman und Zoë Kravitz bei der "High Fidelity"-Premiere in New York im Februar 2020

