Seltene Liebesgrüße von Cara Delevingne (27) und Ashley Benson (30)! Nach monatelangen Gerüchten haben das Model und die Schauspielerin ihre Beziehung im vergangenen Sommer schließlich offiziell gemacht – die prominenten Beautys schweben tatsächlich auf Wolke sieben! Seitdem gab es sogar Gerüchte, die Turteltauben seien verheiratet. Mit öffentlichen Liebesbekundungen halten die beiden sich dennoch eher zurück. Doch nun hat das Valentinstags-Fieber wohl auch Cara und Ashley gepackt!

Via Instagram veröffentlichte die Pretty Little Liars-Darstellerin nun ein süßes Knutsch-Selfie mit ihrer Liebsten – Ashley umfasst auf dem Foto liebevoll Caras Nacken. Mit diesem Pic wollen die Mädels jedoch nicht nur ihre Follower verzaubern, sondern auch auf eine wichtige Angelegenheit aufmerksam machen: Die #KissCancerGoodbye-Kampagne, die im Netz Spenden für Krebskranke und neue Therapie-Arten generieren soll. "Ein Kuss für den guten Zweck also", schrieb die Blondine dazu.

Aufmerksamkeit hat das Posting definitiv generiert: Das Foto eroberte die Social-Media-Plattform sofort im Sturm! In nur drei Stunden ergatterten Ashley und Cara mit ihrem seltenen Kussfoto über 1,3 Millionen Likes – und zahlreiche gerührte Kommentare. "Ihr seid einfach so ein tolles Paar, weiter so", schwärmte nur eine Nutzerin.

Splash News Cara Delevingne und Ashley Benson 2019 in New York

Anzeige

Backgrid / ActionPress Cara Delevingne und Ashley Benson in Rio de Janeiro

Anzeige

Instagram / caradelevingne Cara Delevingne und Ashley Benson

Anzeige

Was sagt ihr zu Cara und Ashleys Knutschfoto? Einfach nur süß! Haut mich jetzt nicht um. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de