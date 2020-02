Der Tod von Costa Cordalis (✝75) hat auch Schwiegertochter Daniela Katzenberger (33) schwer getroffen. Sieben Monate ist es inzwischen her, dass der Schlager-Star verstorben ist. Bei seiner Familie hat dieser Verlust eine große Lücke hinterlassen – zum Beispiel spricht die Kultblondine oft davon, wie sehr die Frohnatur ihr fehle. Besonders die ersten Monate nach Costas Tod seien nur schwer zu ertragen gewesen. Anfangs habe Daniela sich kaum in Gegenwart seiner Urne aufhalten können.

Costas Asche steht auf dem Kaminsims seiner Frau Ingrid. Als ihr Sohn Lucas (52) und Dani der Witwe neulich einen Besuch abstatteten, berichtete die Katze in ihrer Instagram-Story: "Ich bin hier mit Costa." Im Hintergrund zeigte sie die Urne. "Ich weiß gar nicht, ob ich euch das jemals erzählt habe – am Anfang habe ich mich nie getraut, so allein im Wohnzimmer zu hocken", gab Dani zu. "Ich fand das immer ganz befremdlich irgendwie. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt." Sie kenne diese Tradition aus Deutschland einfach nicht.

Inzwischen habe sie sich an die Urne ihres Schwiegervaters gewöhnt. "Jetzt finde ich es ganz schön, das hat irgendwie so was Vertrautes", betonte die 33-Jährige lächelnd. Was sagt ihr dazu, dass sie so offen im Netz über ihre Gefühle spricht? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / danielakatzenberger Costa Cordalis' Urne auf dem Kaminsims seiner Frau Ingrid

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis, Ingrid Cordalis, Costa Cordalis, Daniela Katzenberger und Sophia Cordalis

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis mit ihrer Tochter Sophia

