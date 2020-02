Für seine Tattoos hat Niklas Schröder (31) einiges an Geld hingeblättert! Dass der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat eine Vorliebe für Tätowierungen hat, konnte er schon beim Kampf um die einstige Bachelorette Jessica Paszka (29) nicht verbergen. In der Kuppelshow ließ er sich sogar ein Freundschaftstattoo mit Rosenbruder Sebastian Fobe (34) stechen. Jetzt plauderte Nik aus, wie viel ihn seine Leidenschaft für die Tinten-Körperkunst gekostet hat!

In einer Instagram-Fragerunde sorgte der Mann von Ex-Bachelor-Kandidatin Jessi für Klarheit bei seiner Community: Für seine Tattoos habe er bisher geschätzt rund 10.000 Euro gelöhnt! Die stolze Summe war es dem Reality-TV-Darsteller offenbar Wert – denn jedes seiner Motive hat eine besondere Bedeutung: "Mein Körper ist mein Tagebuch", verriet Nik gegenüber Promiflash.

Knapp drei Monate nach der großen Hochzeit mit seiner Liebsten Jessi ließ sich Niklas das Datum der Trauung auf seine Finger tätowieren. Und den Tag ihres Kennenlernens trägt der Körperkunst-Fan auf seinem Handgelenk. Zudem hat er seine Frau mit einem Engelsmotiv hinter dem Ohr verewigt.

Instagram / nik_schroeder Niklas Schröder im Februar 2020

Anzeige

Instagram / nik_schroeder Niklas Schröder im Juli 2019

Anzeige

Instagram / nik_schroeder Nik Schröder mit seiner Frau Jessi, Januar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de