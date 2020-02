Bei den Wollnys hängt der Haussegen zurzeit gewaltig schief. Familienoberhaupt Silvia Wollny (55) hat ihre Tochter Calantha Wollny beim Jugendamt angeschwärzt: Sie behauptet, die 19-Jährige würde sich nicht gut um ihr eigenes Töchterchen Cataleya kümmern. Nun darf diese deshalb die Kleine vorerst nicht mehr bei sich haben und ist stinksauer auf ihre Mutter. Allerdings bekommt sie nun unerwartete Unterstützung von ihrer Schwester Jessica Birkenheuer ehemals Wollny, die sich eigentlich von ihr distanziert hatte.

Die Blondine hatte sich bereits vor Jahren von der Familie abgewendet und steht nur noch mit ihrem Stiefvater Dieter Wollny (61) in Kontakt. Doch als sie von dem Streit ihrer jüngeren Schwester mit Mama Silvia erfahren hatte, meldete sie sich via Facebook zu Wort: "Liebe Calantha, der Weg, den du wählst, wird kein leichter sein! Er wird hart, du wirst an deine Grenzen kommen. Es wird dich zerreißen." Sie habe sich schon einmal befreien wollen, sei aber damals nicht stark genug gewesen. "Doch jetzt hast du die Kraft, die Kraft einer Mutter, diese Kraft sollte man nicht unterschätzen", betonte Jessica in ihrem Posting.

Sie wünsche Calantha (19) alles Glück der Welt und dass sie sich nicht aufhalten lasse. "Wenn du am Ende deine Tochter in deinen vier Wänden in den Armen hältst, schau nicht zurück, schau nach vorne. Ich weiß, wie es ist!", gab sie ihrer Schwester abschließend mit auf den Weg. Bisher reagierte Calantha allerdings nicht auf diesen Appell – zumindest nicht bei Social Media.

Sport Moments/ActionPress Silvia Wollny, "Die Wollnys"-Star

Facebook / Jedsi Jessi Jessica Birkenheuer, Tochter von Silvia Wollny

Instagram / calantha_wollny_ Calantha Wollny im Dezember 2019

