So sieht wahrer Mutterstolz aus! Jane Seymour (69) ist seit unglaublichen 50 Jahren im Schauspiel-Geschäft. Mit 18 ergatterte sie ihre erste Filmrolle und war während ihrer Karriere in mehreren Filmen zu sehen, wie zum Beispiel in dem James Bond-Streifen "Leben und sterben lassen". Ihren größten Erfolg feierte sie in den 90er-Jahren als Dr. Quinn in der gleichnamigen Serie. Jane ist aber nicht nur erfolgreiche Schauspielerin, sondern auch vierfache Mutter. Nun posierte sie mit all ihren erwachsenen Sprösslingen auf dem roten Teppich!

Der Anlass für diese schöne Familienzusammenführung? Die Gala zum zehnjährigen Jubiläum ihrer Open Hearts Foundation in Los Angeles. Bei dem Event trat die 69-Jährige in ihrem silberfarbenen Abendkleid vor die Fotografen und strahlte über beide Ohren. Ein Grund dafür war sicherlich ihre Begleitung. Sie hatte ihren gesamten Nachwuchs dabei: Katherine, Kristopher, Sean und John kamen mit ihrer Mutter. Zwei ihrer Kinder – Katherine und Sean – stammen aus Janes dritter Ehe mit David Flynn. Sie hielt von 1981 bis 1992. Kristopher und John sind Zwillinge, ihr Vater ist James Keach (72). Mit ihm war die Schauspielerin zwischen 1993 und 2015 verheiratet.

Neben ihren Sprösslingen stand noch eine wichtige Person der Serien-Darstellerin an diesem Abend zur Seite: ihr aktueller Partner David Green. "Wir wurden vor ungefähr 28 oder 30 Jahren vorgestellt. Er sollte mich in einem Film über Mata Hari inszenieren, der nie passiert ist. Und wir wurden Freunde", erzählte sie Daily Mail. Anschließend seien sie in Kontakt geblieben und vor vier Jahren wurden sie ein Paar.

Cover Images via ZUMA Press / Zu / ActionPress Jane Seymour bei der zehnten The Open Hearts Foundation's Gala

Cover Images via ZUMA Press / Zu / ActionPress Jane Seymour mit ihrer Familie in Los Angeles, Februar 2020

Cover Images via ZUMA Press / Zu / ActionPress Jane Seymour, Schauspielerin

Cover Images via ZUMA Press / Zu / ActionPress David Green und Jane Seymour



