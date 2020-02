Ganz schön sexy, Lisa Del Piero (23)! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin hat sich mittlerweile einen Namen als Webstar gemacht und gehört zu den angesagtesten Fitness-Influencerinnen Deutschlands. Kein Wunder, schließlich hat Lisa einen Traumkörper vorzuweisen: Durch hartes Training hat sie sich eine wahre Vorzeige-Sanduhrfigur geschaffen, die sie nur zu gerne zur Schau stellt. Auch auf ihrem neuen Schnappschuss: Lisa zeigt sich ihrer Community ohne Hose!

Auf Instagram teilte die Brünette einen ziemlich heißen Beitrag. Vor einem Badezimmerspiegel präsentiert sie gekonnt ihre Kurven. Ihr T-Shirt ist lässig hochgenotet, im knappen schwarzen Slip inszeniert sie ihren flachen Bauch samt XXS-Taille. Allzu ernst nahm sich die Sport-Liebhaberin während dieser Selfie-Session offenbar nicht. In der Bildbeschreibung scherzte sie: "Verdammt, ich habe schon wieder meine Hose vergessen!"

Lisa hat für dieses Foto reichlich Likes und Komplimente abgesahnt. Vereinzelte Betrachter teilten ihr aber auch ihren Missmut über so viel Freizügigkeit mit. Lisas Antwort? "Ist ja nicht so, dass wir alle nackt auf diese Welt kamen. Verstehe null, wieso manche Menschen so ein Problem mit Freizügigkeit (anderer) haben", antwortete sie auf einen fiesen Kommentar.

Instagram / lisadelpiero Lisa Del Piero, Fitness-Influencerin

Anzeige

Instagram / lisadelpiero Lisa G., Dezember 2019

Anzeige

Instagram / lisadelpiero Lisa Del Piero

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de