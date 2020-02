Wollte Caroline Flack (✝40) mit diesen Worten darauf hinweisen, wie schlecht es ihr ging? Die britische Love Island-Moderatorin wurde am Samstag tot in ihrer Londoner Wohnung aufgefunden. Sie soll angeblich Suizid begangen haben, doch diese Annahme wurde noch nicht offiziell bestätigt. Kurz bevor jetzt die eindeutige Todesursache untersucht werden soll, veröffentlichte Carolines Mutter einen bisher ungesehenen Post von ihrer Tochter. Darin richtet Caroline ergreifende Worte an ihre Freunde und Familie.

Wie die britische Zeitung Evening Standard berichtete, drückte die Londonerin in den Zeilen, die sie offenbar im Januar verfasste, ihre Betroffenheit über einen Vorfall mit ihrem Freund Lewis Burton (27) aus. In einem Beziehungsstreit mit diesem war sie handgreiflich geworden und hatte daraufhin ihren Job verloren. Weiter schrieb sie, dass ihr der öffentliche Druck zu Kopf gestiegen sei. "Der Grund, warum ich heute spreche, ist, dass meine Familie es nicht mehr aushält. Ich habe meinen Job verloren, mein Zuhause, meine Fähigkeit zu sprechen. Die Wahrheit wurde mir aus den Händen genommen und zur Unterhaltung benutzt." Sie habe über zehn Jahre lang "giftige Ansichten" über ihr Leben akzeptiert und sich eingeredet, dass dies alles Teil ihres Jobs sei.

Ihren Post beendete Caroline mit den einsichtigen Worten: "Es tut mir so sehr für meine Familie leid, denn ich habe ihr mit einigen Dingen zu schaffen gemacht, und ich muss mich auch bei meinen Freunden entschuldigen für das, was sie durchmachen mussten." Sie denke nicht darüber nach, wie sie ihre Karriere, sondern, wie sie ihre Familie zurückbekomme.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Caroline Flack im November 2015 in London

Getty Images Caroline Flack im Januar 2019 in London

Getty Images Caroline Flack im Mai 2014 in London



