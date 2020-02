Läuft da etwa noch was zwischen Yeliz Koc (26) und Johannes Haller (32)? Ende 2019 überraschten die Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer mir ihrem Beziehungs-Aus. Die beiden hatten sich schon einmal getrennt, waren aber kurze Zeit später wieder zusammengekommen. Die 26-Jährige betonte nach der Trennung im Netz des Öfteren, dass es diesmal definitiv kein Zurück geben werde. Hat Yeliz ihre Meinung jetzt doch geändert?

In ihrer Instagram-Story wollte die ehemalige Bachelor-Kandidatin die Geheimnisse ihrer Community erfahren. Ein Fan schrieb daraufhin, dass er eine Freundschaft plus mit seinem Ex-Freund habe. "Same", antwortete Yeliz darauf, was so viel wie "ich auch" heißen soll. Hinzu fügte sie noch einige lachende Smileys. Ob die dunkelhaarige Schönheit damit ihren letzten Verflossenen Johannes meint?

Zumindest vor ein paar Wochen offenbarte der Bachelor in Paradise-Star im Netz, dass er und der Hobby-Segler nach wie vor Kontakt hätten. "Wenn uns danach ist, Kontakt zu halten, dann tun wir das", antwortete Yeliz ehrlich auf eine Frage aus ihrer Community. Sie hätten viel miteinander erlebt und durchgemacht und würden sich nach wie vor nicht "hassen."

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / johannes_haller Johannes Haller 2020

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de