Jenefer Riili gewährte ungewohnt intime Einblicke! Auf den sozialen Netzwerken hält die Berlin - Tag & Nacht-Laiendarstellerin ihre Community mit regelmäßigen Beiträgen aus ihrem Alltag auf dem Laufenden. Neben süßen Turtelbildern mit ihrem Partner Matthias Höhn (24) teilt sie gern auch sexy Aufnahmen in Unterwäsche oder niedliche Selfies mit Söhnchen Milan (1). Jetzt überraschte die Beauty ihre Fans: Auf ihrem neuen Beitrag sitzt Jenefer auf der Toilette!

Dass auch sie nur ein Mensch ist und mitunter auch "Mal kurz..." muss, ließ Jenefer mit einem Kack-Emoji und dem Hashtag "Shit happens" ihre Follower via Instagram wissen. Mit übereinander geschlagenen Beinen und einer großen Zeitung scheint die Dunkelhaarige die ruhigen Minuten auf dem stillen Örtchen in vollen Zügen zu genießen. Dabei wollte die Mutter des kleinen Milan mit der intimen Aufnahme nicht etwa für neue Kosmetikprodukte werben – Jenefer nutzte die Aufmerksamkeit der Follower, um auf ihr Profil bei dem Video-Streamingdienst Twitch aufmerksam zu machen.

Die Anhänger der Influencerin sind von der kreativen Idee jedenfalls begeistert: "Das Bild ist der Knaller", lobte ein Nutzer. Ein anderer User schwärmte regelrecht von der realitätsnahen Aufnahme: "Ich weiß schon, warum ich dir folge. Du hast einfach Humor. Danke für die Realität!"

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili im Februar 2020

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili im Januar 2020

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili und Matthias Höhn im Februar 2020

