Für die Zusammenarbeit an einem neuen Song hat sich Sia (44) eine Band ins Boot geholt! Bereits 1995 stand die Sängerin als Mitglied der australischen Acid-Jazz-Formation Crisp auf der Bühne. 2011 gelang ihr mit dem Titel "Titanium" in Kooperation mit dem Star-Dj David Guetta (52) der ganz große Durchbruch. Seitdem performt Sia mit ihrer unverwechselbaren Perücke in ausverkauften Hallen rund um den Globus. Nun hat die 44-Jährige mit der K-Pop-Band BTS ein Lied aufgenommen!

Am 21. Februar bringt die erfolgreiche südkoreanische Boyband ihr Album "Map of the Soul: 7" auf den Markt. Am Sonntag hat die siebenköpfige Gruppe auf ihrer offiziellen Facebook-Fanpage die langersehnte Titelliste der LP veröffentlicht. Neben einem Feature mit Ed Sheeran (29) steht an elfter Stelle der Song "On" mit Sia. Der Remix wird allerdings nur auf der digitalen Version der Platte abrufbar sein.

Nur drei Tage nach dem Release ihres Albums werden die Preisträger des Billboard Music Awards in der Late-Night-Show des US-amerikanischen Comedians Jimmy Fallon (45) zu Gast sein. Dabei werden sie auch den Song der "Chandelier"-Interpretin zum Besten geben.

Getty Images Sia im September 2016

Getty Images Sia im August 2016

Getty Images Die K-Pop-Band BTS im Januar 2020

