Wird Michael Wendler (47) in den kommenden Wochen beim Anblick seiner Liebsten wohl eifersüchtig? Ab dem 21. Februar wird Laura Müller (19) als eine der 14 Kandidaten bei Let's Dance über das Tanzparkett schreiten. Für die Shows wird der ehemaligen Schülerin ein professioneller Tänzer zur Seite gestellt. Und auch beim Training wird das Tanzpaar viel Zeit miteinander verbringen. Ob das den Schlagerstar völlig kalt lässt? Die 19-Jährige sieht jedenfalls kein Problem!

"Michael ist eigentlich nicht so eifersüchtig", schätzte Laura ihren Partner gegenüber RTL ein. Doch wer weiß, ob der Wendler das bei einem heißen Tango mit einem anderen Mann an ihrer Seite noch genauso gelassen nimmt. Um seiner Angebeteten unterstützend zur Seite zu stehen, begleitet der "Egal"-Interpret das Playboy-Covergirl sogar zum Tanztraining. "Ich glaube, ich finde es gar nicht so schlecht, wenn er jetzt zweimal hinguckt", verriet die Influencerin. "Ich finde das nicht verkehrt, wenn er dann doch mal hinschaut und sich vielleicht denkt: 'Oh, das ist aber ein bisschen nah.' Das schmeichelt einer Frau, wenn der mann so ein bisschen eifersüchtig wird."

Dass Laura bei den aufwendigen Proben von ihrem Schatz begleitet wird, weiß die brünette Beauty durchaus zu schätzen: "Man investiert viel Zeit und ich glaube, wenn der Partner, der Freund oder auch der Manager dabei ist, ist es einfach schön, dass man jemanden hat, mit dem man reden kann", versicherte das Model. Mit welchem Profi die Wahl-Amerikanerin in den nächsten Wochen besonders viel Zeit verbringt, wird sich im Laufe der ersten Show entscheiden.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler im Januar 2020

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de