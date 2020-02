Die Spannung steigt! Bevor die Fernsehzuschauer am 21. Februar endlich erfahren, welche Promis mit welchen Profis die Hüften auf dem Tanzparkett schwingen werden, gibt RTL schon jetzt einen kleinen Vorgeschmack: Die ersten offiziellen Fotos der Let's Dance-Kandidaten sind veröffentlicht worden! Mit von der Partie ist Wendler (47)-Freundin Laura Müller (19). Auf den nun veröffentlichten Vorab-Bildern flirtet sie mit der Kamera ganz in Rot.

In einem fransigen, feuerroten Zweiteiler präsentiert sich die 19-Jährige auf den offiziellen Fotos des Senders RTL, mit denen seit heute die beliebte Kennenlernshow (Sendetermin am 21. Februar um 20:15 Uhr) angekündigt wird. Dort werden sich nicht nur alle Teilnehmer zum ersten Mal vorstellen, sondern es wird auch verraten, mit wem sie über das Parkett fegen. Bereits in einem Interview für den Let's Dance Podcast hatte Laura verkündet, dass sie am liebsten Christian Polanc (41) als Partner hätte. In einer Promiflash-Umfrage stimmten die Leser ihrem Wunsch aber leider nicht zu – sie wollten lieber Profi-Neuzugang Nikita Kuzmin (22) mit dem angehenden Model tanzen sehen.

Rot scheint dieses Jahr bei den Ladys sehr angesagt zu sein, da nicht nur die Nachwuchs-Influencerin in dieser Farbe posiert, sondern auch drei ihrer Mitstreiterinnen. Darunter Ulrike von der Groeben (62), Lili Paul-Roncalli (21) und Ilka Bessin (48), die sich alle für ein Outfit in Signalfarbe entschieden haben. Auch ein männlicher Tanzshow-Teilnehmer hat sich für eine Rot-Variation entschieden – Luca Hänni (25) tritt in einem burgunderfarbenen Anzug auf.

