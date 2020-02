Laura Müller (19) hat ihre Feuerprobe bestanden! Am vergangenen Freitag stand die Freundin von Michael Wendler (47) zum ersten Mal bei Let's Dance auf dem Parkett. Bei einem Gruppentanz musste sie neben ihren Mitstreitern Lili Paul-Roncalli (21) und Tijan Njie (28) bei einer Salsa zeigen, was sie in den wenigen Trainingstagen bereits gelernt hat. Belohnt wurde die Darbietung mit der viertbesten Jurywertung des Abends. Laura kann inzwischen also aufatmen. Promiflash verriet sie kurz nach der Show aber, wie viele Gedanken sie sich vor der Sendung gemacht hatte.

"Wenn man kurz davor steht, aufgerufen zu werden, wird man dann schon nervös, ganz klar", gab die Influencerin im Interview zu. Man wisse ja auch nie, wie das Publikum reagieren werde und was beim Auftritt passiere. Doch trotz anfänglicher Nervosität konnte Laura eine gute Leistung abliefern. Ihr Fazit: "Also für den Anfang kann ich nicht meckern."

Kommenden Freitag steht die erste Entscheidungsshow der 13. Staffel an. Das bedeutet, dass ein Promi und sein Profipartner die Sendung dann bereits verlassen müssen. Ob Laura sich davon beeinflussen lässt? "Jetzt geht's erst richtig los. Wir haben mehr Zeit zum Trainieren und da kann man einfach auch viel mehr Gas geben und besser werden", gab sie sich motiviert und selbstbewusst.

Getty Images Laura Müller und Christian Polanc während der "Let's Dance"-Auftaktshow

Getty Images Laura Müller und Christian Polanc bei "Let's Dance" 2020

Getty Images Laura Müller im Februar 2020 bei "Let's Dance"

