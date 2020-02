Happy Birthday, Sophie Turner! Vielen dürfte die Blondine aus der Erfolgsserie Game of Thrones bekannt sein. In der Rolle der Sansa Stark hatte die Schauspielerin internationale Bekanntheit erlangt. Seit 2019 ist Sophie mit dem Jonas Brothers-Mitglied Joe Jonas (30) verheiratet. Und ihr Ehemann ließ es sich nicht nehmen ein paar rührende Worte an seine Frau zu richten – denn: Heute feiert Sophie ihren 24. Geburtstag.

Auf Instagram postete der Musiker ein Bild seiner Liebsten samt emotionalem Statement: "Alles Gute zum Geburtstag wünsche ich der Liebe meines Lebens", schrieb er unter die Aufnahme. Auf dem Foto sieht man seine bessere Hälfte vor einem Restaurant posieren. Ihr halb aufgeknöpftes Hemd zeigt, dass sie keinen BH darunter trägt. "Du machst mein Leben besser", beteuerte Joe verliebt.

Ob das Ehepaar bald den nächsten Schritt wagt? Zumindest Gerüchten zufolge soll Sophie mit dem ersten gemeinsamen Nachwuchs schwanger sein. Ein Insider soll ausgeplaudert haben, dass die beiden ein Baby erwarten: "Das Paar geht mit der Sache sehr gelassen um, aber ihre Freunde und Familie sind super aufgeregt für sie", wollte die Quelle wissen.

Instagram / sophiet Sänger Joe Jonas und Ehefrau Sophie Turner

Getty Images Joe Jonas im Juni 2019

Elkin Cabarcas / MEGA Sänger Joe Jonas und Ehefrau Sophie Turner

